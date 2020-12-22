Ответственность за соблюдение карантинных мер лежит на местных органах власти.

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, при каком условии в Киеве будут закрывать новогодние локации.

Читайте такжеВ Киеве хотят закрывать новогодние локации из-за скопления людей без масок и дистанцииТакое решение может быть принято из-за несоблюдения противоэпидемических мер со стороны организаторов, пишет РБК-Украина.

"Новогодние локации будут проверяться, если они будут не соблюдать противоэпидемические мероприятия, то, действительно, будет решаться вопрос о прекращении их деятельности", - сказал он.

При этом он добавил, что ответственность за соблюдение карантинных мер лежит на местных органах власти.

Карантин в Украине: ужесточение ограничений с 19 декабря

С 19 декабря в Украине действует обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года.

В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".

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Автор: УНИАН