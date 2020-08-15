Минздрав обнародовал рекомендации по работе общежитий во время карантина

В частности, все, кто находятся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь администрация общежития должна принимать все необходимые меры для противодействия распространению COVID-19.

Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации по работе общежитий во время карантина.

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«Проживание в общежитиях и их посещение во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений», - говорится в сообщении.

В частности, все, кто находятся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе.

В свою очередь администрация общежития должна принимать все необходимые меры для противодействия распространению COVID-19.

Также на входе в общежитие должны быть размещены информационные материалы о профилактике COVID-19 и отведенные места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

Лица, проживающие в общежитиях, должны ежедневно проходить бесконтактный температурный скрининг, регулярно мыть руки мылом или обрабатывать спиртосодержащими антисептиками каждые три часа и чаще; воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний, а также самоизолироваться при появлении таких симптомов.

Собственники и администрации общежитий должны обеспечить: наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (СИЗ) и их использование работниками общежития; постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах; влажную уборку, дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа; централизованный сбор СИЗ; контроль за использованием СИЗ вне комнатами.

Кроме того, администрации общежитий должны обеспечить медицинское наблюдение, доставку пищевых продуктов, медикаментов, средств гигиены, личных вещей лицам, находящимся на самоизоляции в общежитии, а также ограничить массовые собрания работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.

Коронавирус в Украине: что известно

14 августа в Украине снова было обнаружено рекордное количество людей с COVID-19 - 1 тыс. 847. Также установлен антирекорд по количеству госпитализированных - 333 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных случая, выздоровели 633 пациента.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 89 тыс. 719 человек, выздоровели 47 тыс. 430, 2 тыс. 044 умерли.

На днях в Запорожье у 29 студентов иностранного факультета медицинского университета обнаружили коронавирус.

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Автор: Виктория Токарева