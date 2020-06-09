Только 5% украинцев вернулись из Польши с начала карантина

По данным польских властей, по состоянию на декабрь 2019 года в Польше проживали более 1,3 млн украинцев.

В Польше оценивают, что только 5% украинцев вернулись на родину с начала карантина, введенного с целью противодействия распространению коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцки.

По словам посла, согласно данным Государственного статистического агентства Польши, по состоянию на декабрь 2019 года в Польше проживали более 1,3 млн украинцев.

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"Понятно, что летом, когда проводятся сезонные работы в аграрном и других секторах, их может быть больше", - сказал Цихоцки и предположил, что в этот период число украинцев в Польше может достигать 2 млн человек.

Однако, по его словам, не все украинцы въезжают в Польшу по биометрическим паспортам в рамках безвизового режима, поскольку для того, чтобы работать в стране, необходимо получить рабочую визу.

Цихоцки подчеркнул, что, по статистике Евросоюза, среди всех стран ЕС 60-70% рабочих виз украинцам выдает Польша. Он напомнил, что безвизовый режим, в первую очередь, действует для студентов и туристов.

"По официальным итогам польских органов власти, в Украину вернулись около 5% украинцев, которые в феврале-марте находились в Польше. Это несколько десятков тысяч граждан", - сообщил посол и добавил, что большинство украинцев на период карантина остались в Польше.

В то же время он отметил, что сейчас наблюдается тенденция, что украинцы продолжают ехать в Польшу, в том числе на летние сезонные работы.

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Также посол призвал украинцев быть очень осторожными перед выездом в Польшу и покупать настоящие страховые медицинские полисы, чтобы не попадать в сложные ситуации, поскольку работодатели не несут ответственности за здоровье наемных работников, и особенно в условиях экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, трудовые мигранты за 2019 год перевели в Украину около 12 млрд долл., 7% этих средств поступило из Польши.

В Польше украинцы преимущественно работают на производстве (50%) и в сфере услуг или строительства (17-18%). Лишь 10% украинцев задействованы в сельском хозяйстве.

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