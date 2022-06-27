Украинские мамы и папы могут бесплатно получить набор для новорожденного, пока ребенку не выполнилось 2 месяца.

Украинцы, которые недавно стали мамами и папами, могут получить бесплатную помощь по почте от благотворительного фонда Charity fund. В набор для новорожденного входят подгузники, детское питание, бутылочки и одежда.

На фоне роста цен на детские товары такая помощь особенно полезна. Получить набор можно лишь в том случае, если возраст малыша составляет не больше 2 месяцев.

Как получить набор для новорожденного бесплатно

Чтобы получить бесплатную помощь, оставьте заявку на сайте благотворительного фонда. Получить набор может как мать, так и отец ребенка, но для оформления заявки понадобятся документы матери.

В заявке укажите ваш ФИО и ФИО ребенка, номер телефона, дату рождения ребенка и номер его свидетельства о рождении. Также нужно загрузить фото паспорта матери и свидетельства о рождении малыша. Если в семье несколько детей, то на каждого нужно оформлять отдельную заявку.

Далее нужно заполнить поля с данными человека, который получит посылку на "Новой почте".

В бесплатный набор для новорожденного входят такие товары:

одежда для младенцев;

"конверты" для новорожденных;

подгузники и средства для детской кожи;

соски и бутылочки;

детское питание;

пеленки и коврики для ребенка;

средства гигиены для мамы.

Товары рассчитаны на ребенка возрастом до двух месяцев. Именно поэтому важно, чтобы малыш был не старше указанного возраста.

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