Украинцы, которые недавно стали мамами и папами, могут получить бесплатную помощь по почте от благотворительного фонда Charity fund. В набор для новорожденного входят подгузники, детское питание, бутылочки и одежда.
На фоне роста цен на детские товары такая помощь особенно полезна. Получить набор можно лишь в том случае, если возраст малыша составляет не больше 2 месяцев.
Как получить набор для новорожденного бесплатно
Чтобы получить бесплатную помощь, оставьте заявку на сайте благотворительного фонда. Получить набор может как мать, так и отец ребенка, но для оформления заявки понадобятся документы матери.
В заявке укажите ваш ФИО и ФИО ребенка, номер телефона, дату рождения ребенка и номер его свидетельства о рождении. Также нужно загрузить фото паспорта матери и свидетельства о рождении малыша. Если в семье несколько детей, то на каждого нужно оформлять отдельную заявку.
Далее нужно заполнить поля с данными человека, который получит посылку на "Новой почте".
В бесплатный набор для новорожденного входят такие товары:
- одежда для младенцев;
- "конверты" для новорожденных;
- подгузники и средства для детской кожи;
- соски и бутылочки;
- детское питание;
- пеленки и коврики для ребенка;
- средства гигиены для мамы.
Товары рассчитаны на ребенка возрастом до двух месяцев. Именно поэтому важно, чтобы малыш был не старше указанного возраста.