Напоил и отвез в безлюдное место: в Одессе задержали подозреваемого в изнасиловании (фото, видео)

Подозреваемый рано утром подвозил потерпевшую из гидропарка "Лузановка".

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 16-летней девушки.

Читайте также"Я тебя сегодня разорву": жертва изнасилования в Кагарлыке рассказала детали той ночиКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено вчера около 06:00 в Суворовском районе Одесской области.

Отмечается, что в полицию обратилась с заявлением об изнасиловании 16-летняя местная жительница.

В частности, в гидропарке «Лузановка» злоумышленник предложил потерпевшей подвезти ее домой. По дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила и начала засыпать, а мужчина вывез ее в безлюдное место и изнасиловал. Затем подозреваемый высадил ее далеко от дома, она добралась домой благодаря неизвестной женщине, которая ее подвезла.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разыскали подозреваемого – 34-летнего жителя Киевского района города. Потерпевшая его опознала.

Сейчас в Суворовском отделе полиции с мужчиной проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту изнасилования несовершеннолетней следователи начали производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram