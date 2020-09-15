Сущенко отметил, что судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Следствие по делу об избиении бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха рассматривает четыре версии произошедшего. В частности, это несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Читайте такжеВрачи сообщили, в каком состоянии находится Балух после операцииОб этом сообщил бывший политзаключенный Кремля и журналист Роман Сущенко в соцсети. Он отметил, что его приглашали в следственный отдел полиции дать показания по делу об избиении Балуха. "Судя по содержанию вопросов и их количеству, следователи достаточно серьезно относятся к выяснению обстоятельств чрезвычайного происшествия. Рассматриваются четыре основные версии. Несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Владимиру", - написал Сущенко.

Он отметил, что в настоящее время судебно-медицинская экспертиза не завершена, а именно от нее зависит успех расследования. Затрудняет выяснение важных физических данных отсутствие медицинской карты Балуха, которая осталась в оккупированном Россией Крыму.

Между тем, полиция выяснила большинство обстоятельств того вечера. В частносоти, нашла свидетелей и провела необходимые следственные действия. "Успех дальнейшего расследования полностью зависит от состояния здоровья Владимира Балуха. Правоохранители ждут, когда он придет в себя и сможет давать показания", – подытожил журналист.

Избиение Балуха: что известно

8 сентября стало известно, что ночью избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.

Балуха нашли утром избитым в Гидропарке в Киеве. В результате нападения у него тяжелая травма головы.

Полицейские установили, что Балух накануне в компании из 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумку с его вещами. До сих пор состояние Балуха остается стабильно тяжелым.

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Автор: Ирина Погорелая