Штраф подлежит уплате в течение 15 дней. После этого срока начинаются последствия.

Военнообязанные граждане должны обновить данные в ТЦК и СП, в ЦНАПах или через мобильное приложение Резерв+. Если военнобязанный этого не сделал, то ему грозит штраф до 25,5 тыс. грн, который нужно заплатить в течение 15 дней.

Юрист Дмитрий Зал объяснил изданию РБК-Украина, что будет если этого не сделать. "Если не обновить данные, то человеку грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. грн, а в случае неуплаты предусмотрены дополнительные санкции", – сказал Зал.

Юрист посоветовал при поступлении от ТЦК постановления о наложении штрафа внимательно ознакомиться с ним. "Если вы считаете штраф неправомерным, есть 10 дней для его обжалования с момента получения", – детализировал специалист.

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Штраф подлежит уплате в течение 15 дней. При отсутствии оплаты или данных об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения, а сумма штрафа удваивается.

"Исполнительная служба имеет право наложить арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество. В то же время, если размер штрафа не превышает 160 тыс. грн, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", – объяснил Зал.

Для избежания ареста счетов или имущества специалист рекомендовал внимательно относиться к штрафам и своевременно обжаловать его или оплатить.

Мобилизация в Украине

Согласно новому закону, вступившему в силу 18 мая, каждый военнообязанный должен обновить данные в ТЦК. Это нужно сделать в течение 7 дней со дня изменения персональных данных.

Мужчины призывного возраста обязаны иметь при себе военно-учетные документы. Если таких документов нет, то при проверке сотрудники ТЦК имеют право задержать военнообязанного до установления его статуса, доставить в военкомат, вручить повестку, выписать штраф или назначить дату встречи для уточнения военно-учетных данных.

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