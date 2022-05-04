Все, кто въезжает на территорию области через КПП, проходят мониторинг.

В Закарпатской области о подозрительных лицах полиции сообщает искусственный интеллект, анализирующий ситуацию.

Об этом в эфире информационного марафона рассказал председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита.

"Мы начали на базе военной администрации ситуационный центр, где все видеокамеры на Закарпатье подключены к определенной системе искусственного интеллекта, который проводит мониторинг и анализирует ситуацию на всей территории области", - сказал Никита.

О появлении подозрительных лиц возле стратегических объектов система сразу сообщает в полицию.

"Безосновательное нахождения тех или иных лиц рядом с объектами инфраструктуры система отслеживает, информирует правоохранителей и далее принимаются меры - задержание или опрос граждан", - рассказал глава ОВА.

Всех вновь прибывших "видит" искусственный интеллект, а неопознанных опрашивают полицейские.

"Все, кто въезжает на территорию области через КПП, проходят мониторинг. Видеокамеры фиксируют лица и номера транспортных средств. Если личность не установлена, камера ее не знает - ее нет в системе. С ними начинают работать полицейские", - пояснил Никита.

Сейчас сеть улучшают, планируют установить специальные рамки на железнодорожных вокзалах области.

"На каждом железнодорожном вокзале будут установлены рамки, мы над этим сейчас работаем. Они будут осуществлять постоянный контроль граждан, прибывающих на территорию области. Это является положительным фактором безопасности", - уверяет глава администрации.

Ранее УНИАН рассказывал, как Минцифры Украины использует искусственный интеллект, чтобы с помощью фотографии искать в соцсетях аккаунты погибших в Украине российских солдат и сообщать об их смерти друзьям и близким в России.

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