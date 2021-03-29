Мужчина долго боролся с онкоболезнью и имел положительный тест на COVID-19.

Ветеран 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Игорь Гофман умер от длительной борьбы с тяжелой болезнью, осложнившейся коронавирусом. Гофман известен как один из "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта.

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Сообщение о смерти ветерана появилось в Facebook бригады.

"Сегодня отошел в вечность Игорь Гофман, ветеран 93 бригады “Холодный Яр”, защитник Донецкого аэропорта. Печальную новость сообщила в соцсетях его дочь Вера. Игорь долгое время боролся с онкологической болезнью. Сегодня утром его сердце прекратило биться", - сказано в сообщении.

Отмечается, что у Гофмана был и положительный тест на коронавирусную болезнь. Жена Игоря из-за COVID-19 находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Пулеметчик 93-й ОМБр Игорь Гофман до войны был частным предпринимателем в строительной сфере. После событий в Иловайске в августе 2014-го, ушел на войну добровольцем. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт защищал старый терминал, диспетчерскую башню, здание пожарной части", - сообщили в бригаде.

В сети можно найти видео из ДАП, которое снимал Гофман во время боев.

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Автор: Дмитрий Захаров