Украина должна активнее влиять на ценовую политику в отраслях, критически важных для экспортеров.

Сейчас Украина нуждается в максимальном сохранении реального сектора экономики, а потому власти нужно уделять больше внимания ситуации с логистикой, которая является для этого сектора самым главным фактором, и удерживать тарифы на перевозки от повышения. Об этом заявил директор Института системных статистических исследований, член-корреспондент НАН Игорь Манцуров.

"Сейчас у нас, к большому сожалению, очень критическая ситуация с развитием реального сектора экономики. Во-первых, потому что нет возможности его кредитовать. Кроме того, мы должны понимать, что война в первую очередь влияет на состояние инфраструктуры. Это одна из задач армии оккупанта – разрушение логистической, транспортной, инфраструктурной составляющих, ведь это в первую очередь влияет на состояние экономики и на возможности развития реального сектора. А реальный сектор в первую очередь зависит именно от логистики и от тех цен на транспортные потоки. Так что здесь зависимость абсолютная, а корреляция очень высокая и значимая", - подчеркнул Манцуров.

Именно поэтому, убежден эксперт, государство должно активнее влиять на ценовую политику в отраслях, критически важных для экспортеров.

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"В условиях войны государство должно стать одним из самых серьезных рычагов регулирования экономики, в том числе и ценовой политики. Если этого не будет, - а этого сегодня нет, - мы наблюдаем высокий уровень роста цен на перевозки. Поэтому влияние государства на развитие экономики должно повышаться", - подчеркнул Манцуров.

Он пояснил: ни одна страна не развивалась на протяжении войны и не смогла развиваться после ее окончания, если не были приняты максимальные меры для стимуляции развития реального сектора экономики. Такие меры власти должны принимать уже сейчас - к примеру, помогая государственным компаниям с поисками финансирования.

"У государства есть прямые рычаги, то есть директивное уменьшение тарифов и влияние на ценовую политику. И опосредованное - через рыночные механизмы: льготные кредиты, привлечение иностранных средств для развития именно тех отраслей, которые мы считаем наиболее перспективными сейчас и после нашей победы. Сейчас можно сочетать прямое влияние государства и тех рыночных рычагов, которые мы можем использовать", - резюмировал Манцуров.

Ранее в Украинской зерновой ассоциации также заявили, что подорожание железнодорожных грузовых перевозок приведет к сокращению посевных площадей, а сокращение валютных поступлений приведет к дальнейшей девальвации гривны и дополнительному давлению на показатель инфляции. Вследствие этого решения пострадают вся экономика и потребители Украины.