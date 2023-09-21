В частности, в Черкассах разоблачили двух учеников старших классов местной школы, которые в июле сообщили о "минировании" ОВА и торгового центра.

Российские спецслужбы в социальных сетях и на игровых интернет-платформах вербуют украинских подростков для осуществления фейковых заминирований. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отметили в ведомстве, СБУ были задокументированы многочисленные попытки спецслужб России расшатать внутреннюю обстановку в Украине из-за фейковых сообщений о минировании инфраструктуры в различных населенных пунктах Украины.

Так, с начала года было получено более 2 тысяч анонимных угроз по подрыву государственных учреждений, школ, больниц и других мест массового скопления людей.

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"Большая часть информации о псевдоминировании поступала как интернет-сообщения с территории РФ, а также от украинских "абонентов", - говорится в сообщении.

Установлено, что для "рассылки" террористических сообщений российские спецслужбы все чаще привлекают несовершеннолетних детей.

"Для вербовки украинских подростков оккупанты используют запрещенную соцсеть "Вконтакте", подконтрольные телеграмм-каналы и игровые интернет-платформы", - отметили в СБУ.

На этих ресурсах представители спецслужб России "знакомятся" с юными пользователями и предлагают им сотрудничество. При этом очень часто для склонения детей к подрывной деятельности враг применяет шантаж и психологические манипуляции, а также предлагает "легкие" деньги.

"Перед отправлением сообщений о фейковых минированиях "анонимные террористы" получают от своих российских кураторов перечень "приоритетных" объектов в Украине. Для анонимности "писем" их авторы присылают их с использованием специализированного программного обеспечения", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что злоумышленникам это не помогает и их личности устанавливаются, преступная деятельность документируется и их привлекают к ответственности.

"Так, в Черкассах разоблачены два ученика старших классов местной школы, которые в июле этого года сообщили о "минировании" областной военной администрации и городского торгового центра. По данным следствия, юноши действовали по указанию представителей ФСБ, которые завербовали обоих школьников через подконтрольные РФ Телеграм-каналы", - рассказали в службе.

Сейчас по этому и другим фактам продолжаются расследования по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Если злоумышленнику не исполнилось 16 лет, то за совершенное преступление будут отвечать его родители или лица, их заменяющие.

Недавнее "заминирование" школ в Киеве

1 сентября в полицию поступило, как оказалось по результатам проверки, фейковое сообщение о якобы заминировании всех школ Киева, а 4 сентября - о минировании всех средних школ и колледжей столицы.

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