Решение по эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

Полиция получила информацию о минировании всех средних школ расположенных в Киеве.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

"Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ расположенных в Киеве. Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение по эвакуации детей и учителей из помещений будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией.

"Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации", - заявили в КМВА.

Обучение в школах Украины

Учебный год 2023/2024 начинается 1 сентября. Формы обучения в учебных заведениях определяют областные военные администрации на местах с учетом ситуации безопасности.

Для того, чтобы педагоги и ученики смогли комфортно и без стресса начать учебный год Министерство образования и науки Украины подготовило ряд рекомендаций. Они призваны помочь правильно и легко организовать образовательный процесс в учреждениях различных звеньев: дошкольное, среднее, внешкольное образование и при различных формах обучения: дистанционная, смешанная, очная.

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