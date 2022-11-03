Предприятия, расположенные на этих территориях, в первую очередь требуют внимания и поддержки со стороны государства.

Федерация работодателей Украины обратилась с открытым письмом к премьер-министру Дениса Шмыгалю и призвала его как можно быстрее утвердить на законодательном уровне перечень территорий, где ведутся боевые действия, временно оккупированных территорий, а также тех, что находятся под влиянием боевых действий. Предприятия, расположенные на этих территориях, в первую очередь нуждаются во внимании и поддержке со стороны государства, но из-за отсутствия такого перечня бизнес не в состоянии получить предусмотренные законами льготы.

Как сказано в письме, таких вызовов мир не видел со времен Второй мировой войны: российские агрессоры разрушают энергетическую и логистическую инфраструктуру Украины, заводы, склады, технику, блокируют украинские порты. Государство и бизнес совместно работают на достижением победы на экономическом фронте: с целью сокращения налогового давления на предприятия, которые оказались в наиболее трудном положении, были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.

"Согласно этим изменениям, для территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных рф, временно не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог, аренда), экологический налог за выбросы в воздух, воду, за образование/временное хранение радиоактивных отходов, налог на недвижимое имущество, общее минимальное налоговое обязательство за землю. Однако предприятия не могут пользоваться этими льготами из-за отсутствия подзаконного акта", - пояснили во ФРУ.

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В Федерации уточнили: чтобы введенные правительством смены работали и были полностью прозрачными, необходимо утвердить Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями Российской Федерации, постановлением правительства.

"Дополнительно обращаем внимание, что к таким территориям также должны относиться и те, которые находятся под влиянием боевых действий. Предприятия на таких территориях или несут прямые убытки от разрушений и/или утраты имущества, или не имеют доступа к имуществу и не могут им полноценно пользоваться, либо вынуждены сокращать объемы хозяйственной деятельности за сокращения спроса локальных потребителей, трудности с логистикой, закупкой сырья и материалов, сбыту готовой продукции", - подчеркнули в ФРУ.