В среду, 23 декабря, в Харькове проходит церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом.
Ряд СМИ публикует видео и фото Кернеса в гробу.
На отпевании мэра Харькова присутствовали его родственники и друзья. Также церемонию транслировали на большой экран возле Благовещенского храма.
Кернес умер: что известно о смерти мэра Харькова
- 17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.
- 21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram