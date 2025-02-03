'Foodtruck - еда без границ'. 1+1 media и партнеры презентовали уникальный гуманитарный проект

Инициативу поддержали благотворительные организации и представители украинского бизнеса.

В пятницу, 31 января, в эфире 1+1 Марафон презентовали гуманитарный проект "Foodtruck - еда без границ". Это - большой грузовик, который превратили в современную мобильную кухню, которая будет работать в приграничных, прифронтовых районах и зонах стихийных бедствий. Команда поваров и волонтеров будет обеспечивать горячее питание для людей, пострадавших от российской агрессии. К слову, только за одни сутки мобильная кухня способна обеспечить более 5 тысяч порций горячей пищи.

Инициаторами создания и реализации проекта стали ведущая 1+1 Марафон, интервьюер Наталья Мосейчук и рестораторы и волонтеры ОО "Искра Добра" Олег Бибиков и Игорь Кукобко.

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"Россияне вызвали гуманитарную катастрофу в разных уголках Украины. Многие украинцы, которые жили размеренной жизнью и планировали будущее, сегодня лишены базовых потребностей - безопасности и еды. Этим проектом мы хотим хотя бы немного облегчить жизнь наших соотечественников", - говорит Наталья Мосейчук.

Инициативу поддержали благотворительные организации и представители украинского бизнеса: БФ "МХП - обществу", monobank, Nova Ukraine, БФ "Комитет медицинской помощи Закарпатья", АгроТеп, ОО "Качество жизни", бренд ISAIA, БФ "Украинская федерация банков продовольствия" и БФ "Благотворительный Фонд Олега Пивоварова". Так, партнеры предоставили тягач и трейлер, закупили все необходимое оборудование и будут покрывать операционные расходы проекта.

1+1 media стал главным информационным партнером проекта "Foodtruck - еда без границ".

"Это, фактически, уже третий проект "на колесах", который мы помогаем реализовывать с начала полномасштабного вторжения. Ведь многие люди нуждаются в нашей поддержке, и мы не можем останавливаться. Спасибо партнерам, которые загорелись идеей. Верю, что вместе сделаем много", - отметил Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media, подписывая тематический меморандум о сотрудничестве.

Сразу после подписания меморандума о сотрудничестве между всеми партнерами, команда "Foodtruck" выехала на свою первую миссию в Полтаву, где в результате российского ракетного удара погибли 14 человек.