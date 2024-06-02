На самом деле оккупанты в очередной раз нанесли удар по гражданским объектам. Информация о пострадавших уточняется.

Российские захватчики нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Украины, после чего сегодня российские пропагандистские паблики распространили информацию о якобы уничтожении кораблей и катеров ВМС ВСУ - военные моряки отреагировали заявлением о фейке.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Одессе во время объявления воздушной тревоги был слышен громкий взрыв. В Силах обороны юга предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Впоследствии служба по связям с общественностью командования Военно-Морских сил ВСУ сообщила, что в российских СМИ распространяется дезинформация об уничтожении кораблей и катеров ВМС ВСУ.

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"Так, прикрываясь попыткой поразить корабли Военно-Морских сил ВСУ, РФ в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути к портам Украины. Корабли и катера Военно-Морских сил ВСУ продолжают защищать Украину с морского направления", - заявили военные.

Также говорится, что информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется. Украинцев попросили не помогать врагу и не распространять российские фейки, а доверять только официальным источникам.

Начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук отметил, что распространять фейки - постоянная работа росСМИ, которые являются "инструментом пропаганды" Кремля.

"Я, как правило, не комментирую так называемые российские СМИ. Потому что в России, в принципе, их не существует... Потому что это - тоталитарная страна, которую возглавляет диктатор - поэтому они в своих пабликах могут писать, что угодно... Да, атака была (по припортовой инфраструктуре - УНИАН) и сегодня, и вчера. Скорее всего, это баллистика", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что захватчики в очередной раз нанесли такой удар, потому что намеренно создают напряжение накануне Саммита мира, который должен состояться в Швейцарии.

"Им очень мешает, что, во-первых, что-то без них происходит. Во-вторых, это такая политика, типичное поведение для так называемой РФ накануне любых мирных инициатив, независимо от того, принимает в них Россия участие или нет. Они всегда усиливают уровень напряжения, усложняют ситуацию на фронте", - сказал Плетенчук.

Война в Украине: новости

31 мая на Приднепровском и Ореховском направлениях российские захватчики совершили два десятка штурмов, при этом враг потерял 75 единиц вооружения и военной техники, среди которой - современная станция спутниковой связи "Ливень", 14 пушек и 2 терминала спутниковой связи Starlink.

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