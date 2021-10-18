В харьковских больницах просто уже нет места для пациентов.

Жители Харькова жалуются на отказы медиков госпитализировать пациентов с COVID-19. В больницах просто уже нет мест.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Медиков вызвала одна из харьковских семей к пожилой женщине, которая болела COVID-19. Медики приехали, замерили уровень кислорода. У пациентки уровень сатурации составил 32.

Женщина уже фактически задыхалась, но ее все равно отказались госпитализировать. При этом причина отказа банальна – нет мест в больницах.

Читайте также"Мест не хватает...": дочь пациентки ужаснулась увиденным в ковид-госпитале Мелитополя"Моя мама заболела COVID-19. Ни одна скорая помощь, а их было пять, не хотела забирать в больницу, так как нет мест. После того как взяли камеру и пригрозили полицией, ее отвезли в сначала в 17-ю (там не взяли), а затем в 22-ю", - рассказала женщина.

При этом она указала, что в больнице на момент приезда пациентки врачей не было.

"Если до понедельника доживет (врачи будут в понедельник) - тогда будем и лечить", - сказали в больнице ", - отметила харьковчанка.

Как ранее сообщал УНИАН, в Запорожье, которое с 18 октября вошло в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19, возник транспортный коллапс. На остановках выстроились длинные очереди желающих воспользоваться общественным транспортом – в некоторых местах количество людей достигало до 160 человек.

Автор: Анастасия Горбачева