Сейчас блогерша проживает в России.

Киевская блогерша Таисия Маламан (Di.Rubens), оскандалившаяся в 2021-м видео с признанием в любви к РФ, продолжила рассылать в правоохранительные органы заявления против офицера ВСУ Анатолия Штефана ("Штирлиц"), который и придал огласке ее вирусный ролик.

Об этом в своих соцсетях сообщил сам военный. По его словам, 23 января Маламан подала новое заявление "в связи с бездействием" полиции Соломенского района относительно ее предыдущего заявления, которое девушка написала из-за якобы "преследования и угроз" со стороны Штефана.

Штефан пишет, что сейчас блогерша проживает в России, сотрудничает с российским бизнесом через свои соцсети и принимает прямое участие в информационной кампании по дискредитации ВС Украины и военнослужащих в целом.

Скандал с Di.rubens - что известно о блогерше

В январе 2021 года популярная TikTok-блогерша Таисия Маламан выложила скандальное видео, в котором она, стоя на Майдане Независимости, между Россией и Украиной выбирает Россию.

Роликом поделился офицер ВСУ Анатолий Штефан в своих соцсетях, после чего вспыхнул скандал. В результате любительница России вынуждена была удалить ролик с TikTok. Более того, девушка заявила в полицию на Штефана из-за якобы "преследования". Отдельно она требовала 150 тысяч гривень компенсации за "нанесенный моральный ущерб".

В ответ военный тоже подал иск против Di.rubens. Однако суд не удовлетворил ни одну из сторон.

На днях Штефан сообщил об еще одном иске Маламан.

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