Диктатор заявил, что россияне всегда обращались с пленными "достойно".

Российский диктатор Владимир Путин заявил что РФ "всегда придерживалась международных правовых документов и конвенций" по обращению с военнопленными.

Такое циничное заявление главы Кремля прозвучало на фоне новостей о расстреле украинских военных оккупантами сразу на нескольких участках фронта. Во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу Путин заявил, что оккупационные войска РФ должны продолжать практику обращения с военнопленными в "строгом соответствии с определенными международно-правовыми документами и международными конвенциями".

При этом диктатор заявил что россияне "всегда так действовали", а пленных якобы содержали "достойно".

Видео дня

Расстрел украинских военнопленных оккупантами

18 февраля мониторинговый проект DeepState сообщил о расстреле российскими оккупантами 6 пленных украинских воинов в Авдеевке.

Позже В 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ отметили, что РФ согласилась эвакуировать нескольких тяжелораненых защитников, чтобы в дальнейшем их обменять. Вместо этого оккупанты их расстреляли.

Еще один инцидент расстрела украинских военных произошел в Веселом Донецкой области. Оба случая уже расследует Донецкая областная прокуратура.

20 февраля стало известно, что россияне расстреляли троих украинских военных в районе Работиного Запорожской области. Отмечалось, что 18 февраля россияне наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП "Спартан". В Офисе генпрокурора сообщили, что по этому факту начато расследование.

Вас также могут заинтересовать новости: