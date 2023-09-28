Он рассказал о том, что им надо было как-то решать вопрос построения инфраструктуры.

Бывший заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега, которого недавно уволили, заявил, что единственная причина, почему он согласился принять эту должность - понимание, насколько велика роль цифры в нашей победе.

"Еще в 2015му году мы с "Вернись живым" развернули первую ІТ систему для обмена артиллерийскими целями между подразделениями и за последующие годы раздали тысячи планшетов с различным по, чтобы увеличить преимущество на поле боя. Я часто говорю, что эту войну выиграют солдат, дипломат и ІТшник. Просто роль последнего часто недооценивают, а зря. Цифра может и должна дать армии на поле боя: принципиально иной уровень управления своими подразделениями, принципиально лучшую осведомленность о противнике,снижение "дружественного огня" до нуля, значительно лучшее качество поражения", - написал он в Facebook.

По его словам, вне поля боя она может: освободить время и ум офицеров для того, что важно на самом деле – управление подразделениями и средствами, а не ковыряние в "журнале учета журналов"; сделать ВЛК услугой, а не актом унижения; сделать мобилизацию справедливой и более гуманной; сделать учет прозрачным и найти кучу дорогостоящего оборудования в подразделениях и на складах.

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"Моя цель состояла в том, чтобы сделать это в системе, которая привыкла к противоположному. ІТшна часть этой истории на самом деле далеко не самая сложная. Если бы дело было чисто в нем - склады в ВСУ давно были бы похожи на отделение "Новой почты", а управление полем боя на компьютерную игру-стратегию. Чтобы это все произошло, нужно иметь команду, а еще бюджет, политики, полномочия и инфраструктуру. 7 месяцев назад не было практически ничего из этого списка. Директорат цифровизации на тот момент не разработал никакой политики, был занят сплетничеством и бюрократическим футболом, а вакуум власти в МО заполнили другие игроки. Но и без того недостаточные для решения этих задач полномочия хотели обрезать еще сильнее", - отметил Дейнега.

Он утверждает, что в это время уникальный человеческий ресурс (менеджеры и программисты) по большей части были разбросаны по войскам.

"За эти семь месяцев был перезапущен Директорат цифровизации – сотрудники проверены на полиграфе, более 60% уволено, подразделение было доукомплектовано. Когда я пришел в Министерство, Директорат не мог подготовить даже самый простой документ, не то что отстоять его на комитете парламента или в правительстве. Введена группа бизнес-анализа и система регулярного менеджмента, когда решения или процессы сопровождаются предварительным анализом, мониторингом и отчетностью по примеру коммерческих компаний. Было разработано несколько решений, которые сильно облегчают работу на поле боя и еще очень много чего", - рассказал экс-чиновник.

Также он рассказал о большой международной работе.

"Цель - получить максимум ресурсов, поддержки, новые возможности для информационного обмена. Эта работа увенчалась созданием ІТ-коалиции на сентябрьском Рамштайне. Эстония, Люксембург, Дания и Бельгия объявили, что будут помогать Украине развивать цифровую инфраструктуру Сил обороны. Люксембург сообщил, что уже выделяет на это 10 млн долларов – это больше, чем заложено на цифровизацию МО в проект бюджета-2024. А это только начало, потому что мы оцениваем потенциал этой коалиции в сотни миллионов. ІТ-коалиция - это результат кропотливой работы на протяжении более полугода, за которую хочу отдельно поблагодарить Ирину Донец, Юрию Тхоруку, Роману Грицкому, нашим прекрасным военным атташе (вы и патронатная служба выручали меня как никто!) да еще многим коллегам. Должны быть честными - без международных партнеров у нас не будет достаточно денег, чтобы осуществить цифровой прорыв, который поможет Украине вести войну следующего поколения. Когда я заходил, то понимал, что есть куча "грязной" работы, которую всегда не хотят делать в погоне за быстрыми результатами. Ну это как вечное латание дорог вместо капитального ремонта. Все от тебя требуют чуда на вчера, поэтому ты бросаешься и делаешь хоть что-то. Хоть что-то и получается. Это как повесить новый телевизор в квартире где течет крыша и бегают мыши", - рассказал Дейнега.

Он говорит, что уволить или нанять человека в Минобороны несравненно труднее и дольше, чем где-либо, даже если он себя полностью дискредитировал.

"Несмотря на это, был полностью перезапущен главный орган в военном ІТ- директорат цифровых политик. В Минобороны появилась профессиональная менеджер по трансформации. Был построен полноценный HR-процесс, который позволил оценить каждого отдельного работника, проверить его на полиграфе и найти (или нет) ему место в обновленном подразделении. Как результат, мы запустили разработку дерева политик, которые делают возможным цифровизацию армии. Например, политику жизненного цикла информационной системы мы запустили за полгода до того, как аналогичную создаст Минцифры", - сказал Дейнега.

Он рассказал о том, что им надо было как-то решать вопрос построения инфраструктуры.

"Это сотни миллионов долларов для столь большой армии как наша на оборудование, компьютеры и лицензии. Было очевидным, что это можно сделать только за международные средства. Еще в марте в моих презентациях появился термин Cyber Rammstein. Со временем он превратился в ІТ-коалицию в Рамштайне – юридический, финансовый и политический способ получить принципиально новый уровень финансирования военной ІТ. За ним стоят сотни часов работы команды из людей, которые сами годами работали в НАТО, задействовались в совместных с союзниками мероприятиях и понимают, как устроена военная дипломатия", - добавил экс-чиновник.

Дейнега утверждает, что в МО и ГШ исторически не знали о существовании бизнес-анализа.

"Подхода, когда проблема сначала анализируется, а затем планируется и решается. Стратегические решения часто принимались "по ощущениям". А "ощущения" подводили. В директорате мы создали отдельное подразделение, которое анализирует проблему и разрабатывает комплексные решения, которые включают в себя нормативно-правовой, проектный и цифровой компоненты. Подразделение рассмотрело много проблем, в частности проблему постепенной замены людей, воюющих сейчас новыми, но не за счет исключительно принудительной мобилизации, но и банально предоставив человеку возможность выбирать место службы и желаемую должность, если он пришел добровольно. Потому что огромное количество людей готово служить, просто они не хотят, чтобы все решения принимали за них работники ТЦК", - пояснил он.

Дейнега обратил внимание на уникальный человеческий ресурс – ІТшников, которые до мобилизации зарабатывали 5, 10, 15 и более тысяч $ в месяц.

"Вы заметили, что большинство из них переместились куда-то из окопов? Мы же не отправляем лучших нейрохирургов копать окопы, потому что их пальцы должны спасать жизни. Так их эффективность на войне будет больше. То же могу сказать и о программистах. Но программист, который повоевал, имеет еще и незаурядную мотивацию - он знает, что он хочет изменить. Он почувствовал это на собственной коже. И это очень кратко и очень кратко по отношению к трекам, о которых можно говорить. Есть еще огромное количество вещей, о которых говорить можно будет напрочь нескоро или и вообще никогда. Но просто посмотрите на эффективность ПВО, на то, что у россиян комплексы контрбатарейной борьбы и РЭБ горят, как только у нас находится лишняя ракета, на видео, где горят их комплексы ценой в десятки и сотни миллионов долларов... за всем этим стоит военная цифра. И еще 7 месяцев назад все было совсем иначе", - добавил он.

По его словам, они с его преемницей провели сегодня 7 рабочих часов без перерывов.

"Я оставил ей переходную книгу с описанием сделанного и дорожной картой, какими должны быть следующие шаги для построения цифровой экосистемы Сил обороны. Я готов помогать всем необходимым, чтобы эти решения принимались, а наши наработки воплощались. И буду следить за дальнейшим развитием институции, которой еще 7 месяцев назад просто не было. Обязательно буду писать информировать Вас о том хорошо или нет обстоят дела после меня", - добавил он.

Смена заместителей министра обороны - детали

18 сентября Кабинет Министров уволил всех заместителей министра обороны кроме первого заместителя Александра Павлюка. В частности, с должностей заместителей министра обороны уволены: Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов. Также с должности заместителя министра обороны по вопросам евроинтеграции уволен Андрей Шевченко, а с должности заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Дейнега. Также уволен и государственный секретарь министерства Константин Ващенко. Увольнения объяснили необходимостью полного обновления руководства военного министерств.

27 сентября Кабинет министров Украины назначил новых заместителей министра обороны. В частности, правительством на должность заместителей министра обороны назначены Джигир Юрий Анатольевич и Калмыкова Наталья Фернандовна. Кроме того, на должность заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации назначена Черногоренко Екатерина Леонидовна.