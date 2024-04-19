Бывший городской голова Ирпеня Владимир Карплюк, который позиционирует себя обличителем коррупции, организовал схему по завладению четырьмя земельными участками в центре города на улице Соборной, на которых стоят МАФы, в которых продают еду и цветы. Как сообщила управляющий партнер адвокатское объединение "Право защиты" Евгения Ростолопа, досудебное расследование уголовного производства №420231112320000354 от 29 марта 2023 года по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах), осуществляется Бучанской окружной прокуратурой.

Хронология аферы, по данным следствия, выглядит следующим образом:

2018 год - создается ООО "БИГУДИ" (ЕГРПОУ - 42138122), которое зарегистрировало право собственности на 4 объекта недвижимого имущества на ул. Соборной напротив здания АО "Укрпочта".

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2020 год - директором ООО "БИГУДИ" стала Наталья Дембовская - доверенное лицо Карплюка и председатель Киевской областной организации его политической партии "Новые лица".

2021 год - Дембовская регистрирует право собственности на МАФы, используя поддельные документы, в которых указано, что эти "объекты недвижимого имущества" (МАФы) построены ООО "БИГУДИ" еще в 1991 году, а следовательно не требуют ввода в эксплуатацию и приобщила технические паспорта. И это при том, что "БИГУДИ" было создано только в 2018 году.

В этом же году подчиненные Карплюка предоставили в аренду земельные участки под МАФами, захватив пешеходную зону (решение Ирпенского городского совета под номером 1373-12-ѴІІІ от 28.07.2021 года).

14.09.2023 года один из МАФов "БИГУДИ" продало политконсультанту Карплюка Петру Щербине, а еще два - бизнес-партнеру и товарищу Карплюка Владимиру Спиваку.

23.11.2023 года Щербина и Спивак получили решение Ирпенского горсовета о переоформлении договоров аренды на свое имя.

По данным следствия, Владимир Карплюк выступил организатором преступной схемы завладения земельными участками коммунальной собственности. Именно он создал организованную группу для легализации имущества, добытого заведомо преступным путем. Его действия квалифицируются по ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Напомним, что в апреле заместители городского головы Ирпеня Александра Макрушина и депутаты от фракции "Новые Лица" заявили о недоверии городскому главе. Об этом заявил председатель партии "Новые Лица" Владимир Карплюк - в прошлом городской голова Ирпеня и известный на Киевщине застройщик. После этого Макрушин написал заявление на выход из партии.