Одно из ведущих украинских изданий NV определило ТОП-50 крупнейших компаний-инвесторов, которые за 2,5 года вместе вложили в экономику Украины более 224 млрд грн. Эти средства пошли преимущественно на восстановление активов или развитие давно запланированных проектов. В тройку лидеров рейтинга вошли исключительно украинские компании - ДТЭК и Метинвест Рината Ахметова, а также МХП. В пятерке крупнейших - Эпицентр и Киевстар.

Группа Метинвест стала одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику с 24 февраля 2022 года, потратив на CAPEX, с учетом совместных предприятий, более 28,1 млрд гривен, по данным издания.

В 2022-2023 годах Метинвест инвестировал в запуск новых лав по добыче коксующегося угля в Покровской угольной группе, ремонты коксовых батарей для сохранения производства кокса на "Каметстали" и доменных печей на "Запорожстали" и той же "Каметстали", а еще на капитальный ремонт основного технологического оборудования - прокатных станов на "Запорожстали".

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"Металлургия, а вместе с ней и Метинвест, были и остаются опорой экономики Украины. Мы производим сталь для восстановления разрушенной инфраструктуры, стальную продукцию для ВСУ, осуществляем экспорт украинской продукции по всему миру, что позволяет обеспечивать валютные поступления в страну, платить весомые налоги. Все требует непрерывных инвестиций в наши активы, которые не прекращались ни на день с начала полномасштабной войны", - говорит СЕО Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Для формирования рейтинга редакция NV направила запросы более чем 160 крупным компаниям, действующим на национальном рынке, с просьбой озвучить размер капитальных инвестиций в украинские активы и сумму сделки по покупке активов в Украине (если таковые были) за последние два с половиной года. На основании полученных данных составлен рейтинг из 50 компаний, ранжированных по размеру инвестиций в гривне. Издание не учитывало данные госкомпаний и тех частных бизнесов, против владельцев которых выдвинуты обвинения в Украине.

Напомним, Метинвест Ахметова за полгода заплатил в бюджет 10 миллиардов гривен налогов: сумма выросла на 56% по сравнению с I полугодием 2023 года. Больше всего денег Метинвест перечислил в качестве платы за пользование недрами - 2,9 млрд грн. На втором месте - единый социальный взнос в размере 1,8 млрд грн, на третьем - 1,7 млрд грн налога на доходы физических лиц. Также украинские предприятия Метинвеста в январе-июне 2024 года уплатили 1,4 млрд грн налога на прибыль, что на 26% больше, чем в январе-июне 2023 года.