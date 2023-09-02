На Думской площади торжественно подняли флаг Одессы, рядом с ним развевались флаги родов войск, защищающих Украину от российских оккупантов.

Специально ко Дню города Одессы филиалом "Укрпочты" выпущена марка, посвященная внесению исторического центра Одессы к основному списку объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В церемонии погашения марки на Думской площади приняли участие городской голова Геннадий Труханов, руководители региона и руководство филиала "Укрпочты". На марке изображен исторический центр Одессы, который был принят в ЮНЕСКО в январе этого года", - рассказали в пресс-службе мэрии Одессы.

Также говорится, что по случаю Дня города на Думской площади был торжественно поднят флаг Одессы. Рядом с городским флагом на площади развевались флаги родов войск, защищающих Украину от российских оккупантов, а также флаги государств, поддерживающих Украину и Одессу в этой ожесточенной борьбе.

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В мероприятии приняли участие руководители региона, военных и силовых структур, а также почетные граждане Одессы.

В частности, в церемонии поднятия флагов видов и родов Сил обороны Украины приняли участие военные моряки во главе с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмиралом Алексеем Неижпапой.

День Одессы - что известно

Напомним, День Одессы традиционно отмечается 2 сентября. По одним данным, городу сегодня - 229 лет, но есть обоснованные утверждения, что Одесса значительно "взрослее".

2 сентября 2022 года в городе состоялась торжественная церемония тушения марки, на которой изображен, обложенный мешками с песком памятник Дюку де Ришелье. Марку "Одесса-2022" было посвящено обороне города от российских захватчиков.

В этот же день в Одессе на памятном знаке городов-побратимов и городов-партнеров появились указатели трех городов, которые одними из первых оказали поддержку Украине и городу во время нападения РФ. Это Венеция, Майами и Майами-Бич.

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