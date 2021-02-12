Близкие украинца отмечают, что он был активным, принимал участие в различных мероприятиях и выставках как волонтер.

Оккупанты осудили жителя Луганской области к 12 годам лишения свободы за "шпионаж в пользу Украины" и "госизмену".

Как сообщает Медийная инициатива За права человека, Дмитрий Оробий - житель оккупированного Алчевска Луганской области был задержан представителями незаконных вооруженных формирований 16 июня 2020 года, а затем обвинен в "шпионаже в пользу Украины".

По словам правозащитников, Оробий учился на факультете политологии и международных отношений Восточноукраинского национального университета им. В. Даля.

По словам его друзей, в университет парень поступил в 2014 году, когда война в Донбассе уже началась.

Первый год он учился дистанционно, а когда наладили пропускную систему через линию разграничения, поехал в Северодонецк.

На третьем и четвертом курсах Оробий проходил практику в Луганской областной военно-гражданской администрации в отделе по работе с населением.

Близкие украинца отмечают, что он был активным, участвовал в различных мероприятиях и выставках как волонтер.

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После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья.

"Сначала работал продавцом в магазине, потом устроился делопроизводителем. Друзья до сих пор не знают, на каком предприятии. Но именно там его и задержали уже в первый рабочий день. Связь с Дмитрием исчезла на несколько месяцев, о его местонахождении не знали ни друзья из Северодонецка, ни родственники в Алчевске - телефон все время не отвечал", - отмечают правозащитники.

Позже неизвестные пришли в семью Оробия с обыском - просматривали его конспекты, изъяли флешки и сообщили родным, что парня удерживали в помещении так называемого министерства госбезопасности в Луганске якобы за то, что он пытался устроиться на работу, чтобы шпионить.

В сентябре родным позвонил "адвокат" и сообщил, что Дмитрий "был завербован СБУ, пытался влиться во «власть», а следовательно, совершил "госизмену" - будет помещен за решетку".

В СИЗО Оробия перевели в декабре 2020 года, тогда же "дело" передали в "верховный суд", который в закрытом процессе его рассмотрел.

5 февраля 2021 года "суд" вынес "приговор" - 12 лет лишения свободы.

Родные не видели Оробия после задержания.

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Автор: Антонина Доломанжи