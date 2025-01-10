Детектив Национального антикоррупционного бюро Тимур Аршавин сбежал из Украины в Румынию. В октябре 2024 года он пересек границу вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался.

Об этом сообщает телеграм-канал Инсайдер UA со ссылкой на собственные источники. Также в facebook-группах бывших румынских пограничников пишут о многих беглецах-уклонистах из Украины, в том числе из правоохранительных органов.

В одном из таких пабликов упоминается и Аршавин. Эта информация подтвердилась также благодаря соцсетям и декларациям, которые у детективов НАБУ являются открытыми.

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Сейчас руководство НАБУ не комментировало эту ситуацию, которая может выглядеть то ли как деградация антикоррупционного органа, то ли как государственная измена.

"Как знать, может, завтра Аршавин будет раздавать интервью россиянам, как когда-то пограничник из Закарпатья, который осенью 2023 года бежал в Венгрию и оказался агентом российских спецслужб. Может, детектив Аршавин отбыл в долгосрочную европейскую командировку с разрешения работодателя? Что вообще за беспорядок происходит в НАБУ и почему оттуда бегут люди?" - пишет Инсайдер UA.

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