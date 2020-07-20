Депутат Кутняк пытается помешать переезду людей из аварийных домов в новые квартиры - местные жители

По словам координатор инициативной группы местных жителей Ольги Чабан, «свободовец» Святослав Кутняк вместе с помощником Олегом Симорозом сегодня пытались помешать старту первого этапа проекта - строительству подпорной стены.

Проект переселения жителей аварийных домов на улице Макаровской в новые квартиры может оказаться под угрозой из-за провокаций некоторых депутатов Киевсовета.

Об этом заявила Ольга Чабан, координатор инициативной группы жителей домов по улице Макаровской, 1, и Академика Ромоданова, 19-19а.

По ее словам, «свободовец» Святослав Кутняк вместе с помощником Олегом Симорозом сегодня пытались помешать старту первого этапа проекта - строительству подпорной стены. В результате жители рискуют лишиться новых квартир, о получении которых они уже договорились с застройщиком.

«Дома на улице Макаровской и Академика Ромоданова построены в 50-ых годах, на сегодня в них полностью прогнили инженерные коммуникации, ни разу не проводился капитальный ремонт. Они в аварийном состоянии, в стенах и потолках огромные трещины, куски фасада падают на головы людей. Согласно отчету ГП НИИСК ("Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций" - ред.), наши дома имеют "ненормативный крен". Мы обращались в разные инстанции и органы власти, но получали только отписки. К счастью, нам предложили обмен нашего жилья на новые квартиры с ремонтом в современном жилом комплексе, который планирует возвести компания "Интергал-Буд". Сначала под склонами, на которых стоят наши дома, построят новую подпорную стену, чтобы обезопасить наши дома от полного разрушения. После этого ниже по улице Макаровской начнется строительство первого нового дома. После переселения всех жильцов старые дома снесут и построят на их месте новые. Более 90% жителей поддерживает этот проект, ведь мы получаем новое жилье в современных домах с такой же или большей площадью и готовым ремонтом. На финальной стадии согласование договоров на обмен жилья между жильцами и застройщиком. Люди получат квартиры с коэффициентом, то есть большую площадь», - отметила Ольга Чабан.

По ее словам, на месте строительства жилого комплекса никогда не было парка или сквера, территория склонов использовалась как свалка строительного мусора.

«Когда проект укрепления склона стартовал, поставили забор, сразу началось препятствование строительству под видом защиты наших интересов. Депутаты Киевсовета от «Свободы» Левченко и Кутняк приходили к нам в марте, пытались сагитировать жителей против стройки. Мы провели им экскурсию, показали, в каком ужасном состоянии находятся наши дома. Тогда они притихли, перестали говорить о застройке и обещали помочь с капитальным ремонтом. Помощи мы не дождались! Зато, как только началась предвыборная кампания, депутаты решили снова на нас пропиариться. Сегодня пришел Кутняк со своим помощником Олег Симорозом, попытался сломать забор, хотя его готовы были беспрепятственно пустить на территорию. Кричал, что не допустит строительства без документов. Но это же абсурд! Сейчас строится только подпорная стена, чтобы наши дома не съехали вместе со склоном вниз. На данные строительные работы у застройщика есть разрешение ГАСИ. Сам комплекс спроектирован и прошел экспертизу, но его начнут строить после получения разрешения. Инициативная группа держит все вопросы на контроле. Что касается хулиганских действий Кутняка и Симороза, мы будем обращаться в правоохранительные органы, к мэру, к Президенту, чтобы защитили нас от этих провокаторов и политических проходимцев», - отметила глава инициативной группы.

Напомним, в марте 2020 года жители домов на улицах Макаровская и Академика Ромоданова провели акцию под КГГА с требованием не мешать их переселению из аварийных домов в новые квартиры.

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