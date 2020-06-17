"Зарплата не позволяет": министр юстиции объяснил, почему не купил конфискованную собаку на аукционе

Министр сообщил, что победитель аукциона, который приобрел собаку, так и не забрал ее.

Министр юстиции Денис Малюська утверждает, что конфискованную собаку, которую он был готов приобрести на аукционе, уже кто-то купил.

Об этом руководитель Минюста сообщил на брифинге.

Читайте такжеГлава Минюста оценил законность карантина: "мы прошли по краю полномочий"

На вопрос, приобрел ли он конфискованную собаку на аукционе, как обещал ранее, Малюська ответил: «Действительно, я обещал принять участие в аукционе, зарегистрировался там как участник, но не имел возможности конкурировать с другими участниками: зарплата не позволяет мне заплатить за питбуля больше 11 тысяч, а аукцион закончился именно такими результатами».

Вместе с тем министр сообщил, что победитель аукциона, который приобрел собаку, так и не забрал ее. «Победитель аукциона по каким-то пиар пожеланиям заплатил 11 тысяч гривен, а песика не забрал, и он пока остается у своих прежних владельцев», - добавил он.

Кроме того, Малюська отметил, что Минюст разработал изменения в законодательство, которые сделают невозможным конфискацию за долги домашних любимцев - кошек и собак.

В то же время министр напомнил, что все собаки, которые Минюстом выставлены на торги, были конфискованы судебными решениями не за долги владельцев, а за то, что они их плохо воспитывали - и животные неоднократно кусали прохожих.

Как сообщал УНИАН, 21 мая министр юстиции Денис Малюська заявил, что готов выкупить на аукционе собаку породы «пит-бультерьер», которую конфисковали у хозяина за ненадлежащее содержание, и отдать на перевоспитание.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram