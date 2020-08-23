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Поднятие госфлага и пробег: как во Львове праздновали День флага (фоторепортаж)

16:47, 23 августа 2020
Общество
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Над мемориалом памяти Героев Небесной Сотни взвился сине-желтый флаг / фото УНИАН

Об этом сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации.

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Участие в торжествах приняли городской председатель Андрей Садовый, первый замглавы Львовской ОГА Андрей Годик, а также военнослужащие, представители духовенства, семьи Героев Небесной Сотни, воины АТО.

Все присутствующие исполнили Государственный гимн Украины, после чего состоялась поминальная молитва.

Кроме того, по случаю Дня Государственного Флага Украины во Львове состоялся пробег под флагами.

День флага: как празднует Украина

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Автор: Алина Вишневская

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