Поднятие госфлага и пробег: как во Львове праздновали День флага (фоторепортаж)

Ряд мероприятий состоялся в городе по случаю Дня Государственного флага.

Во Львове в День Государственного флага сине-желтый флаг торжественно подняли над мемориалом памяти Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации.

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Участие в торжествах приняли городской председатель Андрей Садовый, первый замглавы Львовской ОГА Андрей Годик, а также военнослужащие, представители духовенства, семьи Героев Небесной Сотни, воины АТО.

Все присутствующие исполнили Государственный гимн Украины, после чего состоялась поминальная молитва.

Кроме того, по случаю Дня Государственного Флага Украины во Львове состоялся пробег под флагами.

День флага: как празднует Украина

Со знаковым для нашего государства праздником - Днем Государственного флага - украинцев поздравил президент Владимир Зеленский.

Также президент Владимир Зеленский принял участие в официальной церемонии поднятие украинского флага.

На Тернопольщине посреди поля установили гигантский флаг из 160 тюков соломы.

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Автор: Алина Вишневская