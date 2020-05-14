Стало известно, с чего начнется День Европы в Киеве

Фестиваль «Киев - театральная столица Европы» продлится два месяца.

Завтра в 21:30 празднование Дня Европы в Киеве откроется виртуальным Шекспировским фестивалем «Киев - театральная столица Европы», который продлится два месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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В эфире канала «Киев» после приветственного слова от посла Великобритании в Украине Мелинды Симмонс зрителей ожидают две телеверсии спектаклей: «Гамлет» в исполнении Винницкого областного украинского академического музыкально-драматического театра им. Н. К. Садовского и «Шесть персонажей в поисках автора» по произведению Луиджи Пиранделло от Киевского академического драматического театра на Подоле.

В КГГА отметили, что празднование Дня Европы в столице пройдет в этом году онлайн в телеформате 15-17 мая.

Зрителей телеканала «Киев» с этим праздником поздравят руководство государства и города, представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств - членов Европейского Союза, аккредитованных в Украине.

В финале состоится концерт Всеукраинского детского конкурса франкофонной песни в честь Анны Киевской - королевы Франции «Formidable».