Участники акции заявляют, что не уйдут от суда, пока не будет назначен новый присяжный, поскольку только что в суде сообщили о переносе заседания из-за болезни одного из присяжных.

В Шевченковском районном суде города Киева сегодня в очередной раз рассматривается ходатайство об изменении меры пресечения для Андрея Антоненко, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания суда около 200 человек, которые пришли его поддержать.

Читайте такжеСуд отказался рассматривать изменение меры пресечения Стерненко

Здание суда находится под усиленной охраной полицейских и нацгвардейцев.

Участники акции пришли поддержать не только Антоненко, но и активиста Сергея Стерненко.

Люди скандируют: «Свободу Антоненко!», «Нет политическим репрессиям!», «Судьи, помните: власть не вечна», а также «Аваков – черт».

Напротив центрального входа в суд участники акции растянули два баннера, прикрепив их к деревьям. На одном на красно-черном фоне фото Антоненко и Стерненко и слова Тараса Шевченко «Кайдани порвіте».

На другом на фоне цветов политической партии «Слуга народа» – надпись: «Нет политическим репрессиям».

Как только стало известно, что заседание перенесено из-за одного из присяжных, участники акции сказали, что они не уйдут от здания суда, пока не будет назначен новый присяжный и не начнется судебное заседание.

Затем участники акции переместились от центрального входа в суд к воротам, которые выходят на улицу Дегтяревскую.

На выезд со двора суда подъехал микроавтобус, который участники акции не выпускают за ворота. Водитель и пассажир микроавтобуса - люди в камуфляжной форме - сказали, что якобы в микроавтобусе нет Антоненко, однако участники акции им не поверили, и люди продолжают блокировать выезд со двора Шевченковского райсуда. Они скандируют: «Заседание», а также «Стоим!».

Между тем к заблокированным воротам направили спецназовцев, вероятно, для попытки силовым методом разблокировать выезд со двора суда, поскольку других выездов с территории суда нет.

Около 50 спецназовцев в шлемах и защитной спецэкипировке силой освободили проезд для микроавтобуса, в котором, вероятно, в СИЗО вывезли Антоненко.

В настоящее время участники акции находятся во дворе суда. Они требуют непрерывности судебного разбирательства и не довольны тем, что заседание перенесено.

Как сообщается на Facebook-странице инициативы "Free Riff", председательствующий судья Оксана Голуб отменила судебное заседание. Время и дату следующего заседания в суде не сообщают. Как правило заседания по этому делу проходят по вторникам.

Убийство Шеремета: детали дела

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко находится под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом, а на Дугарь возложены личные обязательства.

Дело против них рассматривает суд присяжных в составе Шевченковского райсуда Киева.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

В мае 2020 года Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще две подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета в Офисе генерального прокурора Украины.

Адвокаты Антоненко и Кузьменко не исключили, что следствие может приписать их подзащитным сотрудничество с КГБ Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Дмитрий Хилюк, Антонина Доломанжи