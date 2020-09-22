В августе 2016 года, вскоре после убийства Павла Шеремета, в полицию обратилась женщина по имени Марина Мацюк. Она рассказала про знакомого по имени Максим Зотов, который признался в убийстве журналиста.

Украинские следователи проигнорировали факт признания в убийстве журналиста Павла Шеремета со стороны члена ближайшего окружения Александра Клименко - беглого экс-министра доходов и сборов в правительстве Виктора Януковича.

Об этом говорится в расследовании издания «Заборона».

Журналисты-расследователи получили доступ к документам из дела Шеремета, которые свидетельствуют о том, что в августе 2016 года, вскоре после убийства журналиста, в полицию обратилась женщина по имени Марина Мацюк. Она рассказала про знакомого по имени Максим Зотов, который признался в убийстве журналиста. По ее словам, через несколько дней после этого он угрожал ей, а также предлагал деньги в обмен на молчание.

Однако полиция не стала исследовать личность Максима Зотова.

Как выяснили журналисты «Забороны», Максим Зотов является уроженцем Донецка, членом ближайшего окружения беглого Александра Клименко, который был неофицальным владельцем «Радио Вести Украина», где работал Павел Шеремет.

Вдова Шеремета Алена Притула рассказала "Забороне", что Павел ездил в Москву для того, чтобы договориться с Клименко о назначении главным редактором «Вестей».

С осени 2016 до начала 2017 года следствие рассматривало Клименко и его гражданскую жену Ольгу Семченко, возглавлявшую медиахолдинг «Вести Украина», в качестве «возможно причастных» к убийству Шеремета, пишет «Заборона». Однако эту версию в дальнейшем не разрабатывали.

Официальный представитель МВД Артем Шевченко в комментарии «Забороне» рассказал, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию правоохранители не смогли проверить из-за отсутствия совместной работы с российским следствием.

Следствие возобновилось только осенью 2019 года, когда были задержаны подозреваемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

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Дело об убийстве Павла Шеремета: что известно

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. 11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

По словам руководителя юридической фирмы «Сенс Консалтинг» Леонида Маслова, Антоненко уже исполнитель по предварительному сговору, а Кузьменко - «только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не нажимала на крючок». Кроме того, подозреваемых обвиняют в уничтожении автомобиля, в котором был Шеремет, и хранении взрывчатки.

25 августа все трое обвиняемых требовали в суде, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.

Как отметила председательствующая в коллегии судей Оксана Голуб, поскольку согласно одной из статей Уголовного кодекса, которую инкриминируют всем трем обвиняемым, предусмотрено пожизненное лишение свободы, то они имеют право на то, чтобы их дело рассматривал суд присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных.

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Автор: Денис Прядко