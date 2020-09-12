Бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года. Многочисленные доказательства свидетельствуют, что Маркив не может быть причастен к смерти итальянского и российского журналистов.

Адвокаты украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года, представили в апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на защитников нацгвардейца.

По их словам, в основе новых доказательств - выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм The wrong place о вышеупомянутом деле.

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В частности, речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) на месте гибели журналистов у керамического завода, а другой - баллистического испытания по дальности стрельбы из различных видов оружия.

Соответствующие исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода и целиться и попасть в них на расстоянии около 1,8 км из имеющегося у него автомата АК-74.

Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела результаты экспериментов, использованных в фильме, или фрагмент фильма, а также заслушать новых свидетелей - участников киноленты (включая экспертов) и, в случае необходимости, режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

Защитники Маркива в очередной раз призвали суд провести расследование на месте инцидента у Славянска.

В то же время, как предполагают адвокаты, если суд приобщит фильм с подробным картографическим изображение местности, то такое расследование, возможно, и не понадобится.

Отмечается, что дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты Государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования МВД. Они также обращают внимание суда на звуковой следственный эксперимент, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций, как это утверждают присяжные.

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Защитники надеются, что новые доказательные данные станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести оправдательный приговор Маркиву.

В настоящее время материалы уже направлены в апелляционный суд, а судья должен решить, будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела.

Дело Маркива: что известно

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, произошедшем 24 мая 2014 года под Славянском.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса был заблокирован из-за пандемии COVID-19.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственные эксперименты по обстоятельствам гибели Роккелли и Миронова. Следственные действия доказали невиновность Маркива.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение апелляционного суда в Италии относительно Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.

В жалобе адвокатов на приговор украинскому нацгвардейцу, рассмотрение которой начнется 29 сентября, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.

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Автор: Антонина Доломанжи