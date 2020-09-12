Адвокаты украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года, представили в апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на защитников нацгвардейца.
По их словам, в основе новых доказательств - выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм The wrong place о вышеупомянутом деле.
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В частности, речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) на месте гибели журналистов у керамического завода, а другой - баллистического испытания по дальности стрельбы из различных видов оружия.
Соответствующие исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода и целиться и попасть в них на расстоянии около 1,8 км из имеющегося у него автомата АК-74.
Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела результаты экспериментов, использованных в фильме, или фрагмент фильма, а также заслушать новых свидетелей - участников киноленты (включая экспертов) и, в случае необходимости, режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.
Защитники Маркива в очередной раз призвали суд провести расследование на месте инцидента у Славянска.
В то же время, как предполагают адвокаты, если суд приобщит фильм с подробным картографическим изображение местности, то такое расследование, возможно, и не понадобится.
Отмечается, что дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты Государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования МВД. Они также обращают внимание суда на звуковой следственный эксперимент, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций, как это утверждают присяжные.
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Защитники надеются, что новые доказательные данные станут дополнительным материалом, чтобы убедить апелляционный суд вынести оправдательный приговор Маркиву.
В настоящее время материалы уже направлены в апелляционный суд, а судья должен решить, будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела.
Дело Маркива: что известно
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова, произошедшем 24 мая 2014 года под Славянском.
- По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.
- 12 июля 2019 суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также украинца обязали выплатить компенсацию семье погибшего.
- 20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса был заблокирован из-за пандемии COVID-19.
- В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института провела в Славянске следственные эксперименты по обстоятельствам гибели Роккелли и Миронова. Следственные действия доказали невиновность Маркива.
- 3 июля президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте заявил, что рассчитывает на справедливое решение апелляционного суда в Италии относительно Маркива и его скорейшее возвращение на Родину.
- В жалобе адвокатов на приговор украинскому нацгвардейцу, рассмотрение которой начнется 29 сентября, сторона защиты просит окончательно и безоговорочно оправдать Маркива.
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