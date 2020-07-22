Расследование дела экс-главы одесской полиции Головина завершено

Материалы дела открыли подозреваемым и их защитникам для ознакомления.

Прокуроры САП и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу о возможном присвоении имущества бывшим главой главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрием Головиным.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Сейчас материалы дела открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 июля 2019 года Головина задержали в Одессе.

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Дело Головина

11 ноября 2017 года неустановленная группа лиц по предварительному сговору с работниками правоохранительных органов ввезла в зону деятельности таможенного поста "Одесса-центральный" Одесской таможни ДФС семь контейнеров с табачными изделиями.

В дальнейшем работниками Генпрокуратуры указанные товары были изъяты в ходе обыска морского терминала и помещены на склад, находившийся в Одессе, для дальнейшего хранения.

В августе 2018 года уголовное производство было передано в органы Нацполиции Одесской области для дальнейшего расследования.

В соответствии с установленными следствием обстоятельствами, руководством ГУ НП в Одесской области дано указание о перемещении табачных изделий для дальнейшего хранения на склады частных структур, с руководителями которых бывший начальник ГУ НП и его заместитель вступили в преступный сговор.

Для осуществления такого перемещения было создано формальное основание - договор о хранении вещественных доказательств, подписанный заместителем руководителя ГУ НП в Одесской области, и в дальнейшем по указанию руководителя областного управления полиции, табачные изделия были перемещены для хранения на склады частных структур.

Фактически товары вывезены со склада, где хранились, и были перемещены на другой склад, указанный руководством полиции, откуда они вскоре времени исчезли.

Как было установлено в ходе следствия, схема по изъятию высоколиквидных товаров правоохранителями и дальнейшая передача их на хранение является распространенной схемой ввоза нерастаможенных товаров на таможенную территорию Украины, которая заканчивается, как правило, "уничтожением на основании постановления суда" соответствующих товаров или их "утерей".

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Кроме того, бывшим чиновникам Нацполиции дополнительно инкриминируется ст. 366-1 УК Украины, то есть внесение недостоверных сведений в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В рамках следствия установлено, что бывший глава ГУ Нацполиции в Одесской области не указал в декларации за 2018 год право пользования квартирой в Киеве общей площадью более 100 кв. м, а также право собственности жены на ценные бумаги, стоимость которых составляет около 1 млн гривен.

Бывший заместитель не указал в декларациях за 2016-2018 годы недвижимость в Одессе, в частности земельный участок с расположенными на ней садовыми домами общей площадью более 400 кв. м и квартиру площадью более 60 кв. м, принадлежащие его бывшей жене, с которой подозреваемый связан общим бытом. Кроме того, он не указал еще одну квартиру, которая принадлежит им на праве общей совместной собственности.

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