Дело на 50 миллионов: за бывшего начальника одесской полиции внесли залог в 500 тысяч гривень

Кто внес залог сам подозреваемый и его адвокат не говорят.

За бывшего начальника Главного управления Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина, которого подозревают в присвоении контрафактных сигарет, внесли залог.

Об этом сообщил адвокат Головина Николай Стоянов, пишет УП.

По его словам, залог был внесен "третьим лицом".

"Наша апелляционная жалоба на меру пресечения не то, чтобы не рассмотрена – даже не назначена дата слушания. В таких случаях, с учетом того, что следственный судья Высшего антикоррупционного суда прямо прописал необходимость замены на более строгую меру пресечения в случае неоплаты залога (заключение под стражу и помещение в следственный изолятор), то это был единственный выход из сложившейся ситуации до рассмотрения апелляционной жалобы", - отметил он.

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Залог был внесен на пятый день после решения ВАКС. Адвокат отказался уточнить, кто именно внес средства, ссылаясь на тайну следствия. Аналогично не стал называть своего залогодателя и сам Головин, сославшись на риск наказания за разглашение персональных данных.

Как сообщал УНИАН, 25 июля 2019 года в Одессе был задержан бывший начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, который вместе с другими лицами, в том числе своим экс-заместителем, подозревается в присвоении контрафактных сигарет на 50 млн грн.

Позднее ему была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 17 января ее изменили на залог в 525,5 тысяч гривень. Головина также обязали сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.