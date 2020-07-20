Вице-спикер Рады анонсировала важные изменения в законодательство относительно декретов
01:08, 20 июля 2020Общество
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Родителей уравняют в праве на декрет.
В декрет смогут идти оба родителя / фото УНИАН
В Верховной Раде работают над законодательством, чтобы "и муж, и жена могли идти в декрет".
Об этом сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк в интервью "Радио Свобода".
"Почему вы не можете побыть в декрете месяц, например, а потом жена месяц в декрете? Кстати, законодательство это тоже мы сейчас хотим принять, чтобы имели возможность и муж, и жена идти в декрет. Ничего здесь сложного нет. Это просто такие ментальные матриархальные какие-то уже стереотипы, которые в нас внушили", – сказала Кондратюк.
Как сообщал УНИАН, ранее в Раде появился законопроект, который позволит мужчинам "ходить" в декрет.
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