Вице-спикер Рады анонсировала важные изменения в законодательство относительно декретов

Родителей уравняют в праве на декрет.

В Верховной Раде работают над законодательством, чтобы "и муж, и жена могли идти в декрет".

Об этом сообщила вице-спикер парламента Елена Кондратюк в интервью "Радио Свобода".

"Почему вы не можете побыть в декрете месяц, например, а потом жена месяц в декрете? Кстати, законодательство это тоже мы сейчас хотим принять, чтобы имели возможность и муж, и жена идти в декрет. Ничего здесь сложного нет. Это просто такие ментальные матриархальные какие-то уже стереотипы, которые в нас внушили", – сказала Кондратюк.

Как сообщал УНИАН, ранее в Раде появился законопроект, который позволит мужчинам "ходить" в декрет.

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