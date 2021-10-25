Участники акции заявляют, что Россия взяла курс на изоляцию оккупированных территорий, даже ценой высокой смертности от COVID-19.

В Киеве возле российского посольства переселенцы и активисты протестовали против искусственной изоляции оккупированных территорий Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, около 20 внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, представители организации "Восток SOS" и Украинского народного совета Донецкой и Луганской областей провели акцию протеста с требованием к России открыть пункты пропуска на линии разграничения, чтобы жители оккупированных территорий могли выехать на контролируемую властями часть Украины и сделать прививки или получить лечение от COVID-19.

Участники акции заявили, что Россия, начиная с 2020 года, проводит целенаправленную политику на изоляцию оккупированных территорий от Украины, а в последнее время оккупационные администрации усилили соответствующие меры под предлогом карантина в связи с новой волной распространения коронавирусной болезни.

Участники акции требуют от Российской Федерации прекратить изоляционные меры и позволить жителям оккупированных территорий без ограничений пересекать КПВВ, поскольку эпидемическая ситуация там значительно хуже, чем на подконтрольных территориях.

"Еще полтора года назад Россия настроилась на разрыв связей между украинцами в оккупации и украинцами на свободных территориях, и уже тогда большинство КПВВ были закрыты, а коронавирусный кризис еще и наложился на эту политику. Это привело к тому, что Россия фактически убивает людей на оккупированных территориях, оставшихся без вакцин и без доступа к лечению", - отметил участник акции, исполнительный директор "Восток SOS" Константин Реуцкий.

Он убежден, что украинская власть должна активнее и решительнее действовать на всех международных переговорных площадках с целью усиления давления на РФ.

"Необходимо кричать и требовать, чтобы Запад все-таки опомнился и признал такую политику России международным преступлением, преступлением против человечности. Необходимы не "декоративные" санкции, а настоящее политическое и экономическое давление на Россию. Если этого не сделать, то дальше будет еще хуже", - сказал Реуцкий.

Читайте такжеВ МИД Украины отреагировали на упреки России из-за инициативы, которая касается жителей оккупированных территорий

Также он добавил, что в настоящее время никто не знает достоверных данных по смертности и заболеваемости COVID-19 на оккупированных территориях.

"Конечно, оккупационные администрации занижают эту статистику, но даже они признают, что смертность от COVID-19 там выше, чем на неоккупированных территориях. Если у нас она менее 3% от заболевших, то они признают, что у них - 7,8%", - сказал Реуцкий.

Он отметил, что на оккупированных территориях Донбасса нет вакцин против COVID-19, не осуществляется эффективное лечение, и в аптеках даже нет лекарств для того, чтобы снимать симптомы болезни.

Кроме того, Реуцкий отметил, что с проблемами сталкиваются даже те жители оккупированных территорий, которые пытаются попасть в Украину через государственную границу с РФ в Харьковской области, ведь Россия не признает сертификаты о вакцинации, выданные оккупационными администрациями, и соответственно российские пограничники не пропускают людей на территорию РФ, откуда они планировали добраться в Украину.

Как сообщал УНИАН, 5 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что эпидситуация на оккупированных территориях Крыма и Донбасса очень напряженная.

Он добавил, что Украина готова направить на неконтролируемые территории гуманитарную помощь.

Автор: Дмитрий Хилюк