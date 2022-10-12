Что делать, если без предупреждения отключили воду - читайте на УНИАН.

Из-за ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре украинцы могут переживать перебои с водоснабжением. А в прифронтовых городах отсутствие воды это, к сожалению, скорее норма, чем исключение. После отключения воды питьевую воду в магазинах, скорее всего, раскупят мгновенно, поэтому придется справляться своими силами.

Что делать, если нет воды - советы украинцам

Главное правило после отключения воды - не паниковать . Помните, что работники коммунальных служб постараются восстановить водоснабжение как можно скорее, и отсутствие воды скорее всего будет недолгим. Обратитесь в коммунальную службу, на городскую горячую линию или в мэрию. Официальные лица сообщат, как долго не будет воды и когда её подадут населению. Также следите за новостями в региональных СМИ и телеканалах своего региона. Если дома нет питьевой воды - её можно набрать в колодце, роднике или водяной колонке в вашем населенном пункте. Воду из открытых источников можно использовать только для технических нужд. Также в регионах без воды могут быть организованы пункты разлива воды. Для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить не менее 10 минут или обеззаразить . Ранее мы рассказывали, как фильтровать дома воду из рек или из-под крана.

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