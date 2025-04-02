По словам корреспондентов, зона отчуждения также напоминает, что в Украине продолжается война.

В Припяти преобладает тишина, которая даже вызывает тревогу и одновременно спокойствие. На улицах и тротуарах нет движения или суеты. Об этом пишут журналисты Business Insider, которые побывали в заброшенном городе и поделились впечатлениями.

В издании напомнили, что Припять расположена всего в нескольких километрах от Чернобыльской атомной электростанции, где произошла катастрофа. Однако во время своего развития в Припяти, которую основали в 1970 году, проживало почти 50 тысяч человек. Этот город имел все, что необходимо - от продуктового магазина до ресторана.

"Но 26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС. Взорвался один из реакторов станции, в результате чего воздух над Советским Союзом и Европой был загрязнен радиоактивными веществами. Припять была эвакуирована на следующий день после смертоносной аварии, которая унесла жизни 30 операторов и работников службы быстрого реагирования. Сейчас это город-призрак", - подчеркнули в материале.

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Недавно журналисты BI посетили Припять, однако попасть туда было непросто. Для заезда в город посетители должны иметь разрешение на пребывание в зоне отчуждения.

"Поездка в Припять через собственный город Чернобыль и мимо атомной электростанции является постоянным напоминанием о том, что Украина находится в состоянии войны. Российская армия сначала оккупировала эту территорию в первые дни вторжения три года назад, но сейчас она снова под контролем Украины. Везде солдаты, блокпосты, бронетехника и укрепления", - поделились впечатлениями корреспонденты.

По словам журналистов, когда они прибыли в Припять, то бывшая главная дорога в город была покрыта ямами, из-за чего туда было сложно добраться.

"Мы гуляли по городу, стараясь не отклоняться слишком далеко от пути, по которому шел экскурсовод. Осматривая город, мы увидели эмблемы бывшего Советского Союза на уличных фонарях и на крышах домов. Город молчаливый - заброшенный во всех смыслах. Растительность проникает в здания, некоторые из которых уже не имеют окон. Кроме украинской военной машины, которая была здесь лишь короткое время, и двух других посетителей, больше никого не было", - рассказывают в BI.

Чернобыль - последние новости

Как писал УНИАН, в начале марта на ЧАЭС была завершена ликвидация последствий удара российского БПЛА. Известно, что оккупанты нанесли удар в ночь на 14 февраля 2025 года по территории Чернобыльской АЭС. По словам экспертов, россияне целенаправленно ударили именно по этому объекту.

В то же время эксперты объяснили, почему людям можно жить в Хиросиме и Нагасаки, а в Чернобыле нет. По их словам, основным отличием между этими случаями является то, что ядерный взрыв может отличаться от взрыва ядерного реактора.

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