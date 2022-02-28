К информационному марафону присоединился Китай.

Часть украинских телеканалов может выключиться на некоторое время.

Об этом было сказано во время телемарафона.

Отмечалось, что в этом нет ничего плохого - сигналы телеканалов переводятся в более безопасное место - в Польшу и "нужно технически перекоммутировать сигнал".

"Не пугайтесь, в этом ничего страшного. Марафон продлится, как и продолжается сейчас - его можно услышать в Интернете, на Youtube и услышать на радио"- сообщил ведущий.

Также сообщается, что к информационному марафону присоединился Китай. "Возможно это первый признак, что великий мировой игрок наконец зашевелился. Мы знаем, что Китай теперь транслирует речи президента Зеленского и начинает показывать у себя на телевидении, что творит Россия в Украине", - было сказано в эфире.

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