Телеканал 1+1 перешел в режим специального телемарафона.

Группа 1+1 media сообщает, что на время военного положения основная версия телеканала 1+1 вещает в открытой незакодированной версии на параметрах 1+1 International. А именно: спутник Astra 4A, частота 12130, скорость потока 27500, поляризация вертикальная, FEC 3/4.

Телеканал 1+1 перешел в режим специального телемарафона. Подключайтесь и получайте оперативную и честную информацию о событиях в Украине.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.