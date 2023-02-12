На украинский фронт польский парамедик пообещал вернуться еще не раз.

"Все будет хорошо, братец, будешь жить" - этими слова польский парамедик успокаивал тяжело раненного украинского солдата. Видео этого трогательного момента облетело все соцсети. Дамиан Дуда - так зовут парамедика, который живет в Варшаве.

Журналистам ТСН Дамиан рассказал, почему война в Украине стала и его войной, и о сверхсложных эвакуациях.

Так, сеть покорило видео, как польские медики эвакуируют из Соледара раненого в голову украинского солдата. "Это не была обычная эвакуация, это было соревнование со временем и со смертью. Нам его передали украинские минометчики. Раненый он истекал кровью и тяжело дышал, жизненные параметры постоянно падали. Я перевернул его на бок, чтобы он мог дышать. К счастью, мы успели его довезти, он выжил", — рассказывает Дамиан.

Видео дня

Дуда - искусствовед, он был в Сирии и Ираке, на фронт Украины ездил с 2014-го года, сейчас эвакуирует раненых на Бахмутском направлении. Дамиан говорит, что поражен тем, какие мужественные украинские защитники.

Напомним, медик Дамиан Дуда показал, как эвакуируют раненого на импровизированном медицинском автомобиле для труднопроходимых местностей. На кадрах виден фрагмент процесса эвакуации раненого украинского воина. Медик изо всех сил старается поддержать защитника.

Возвращение легендарного парамедика из плена

Среди тех, кто 31 декабря 2022-го года вернулся из российского плена, есть представитель коренного крымскотатарского народа, парамедик из "Азовстали" Асан Исенаджиев. С первого дня полномасштабного вторжения он спасал жизни наших граждан — военных и гражданских.

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