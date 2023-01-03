Раненого защитника эвакуировали с поля боя в Соледаре.

Глава волонтерской бригады боевых медиков Дамиан Дуда растрогал роликом спасения раненого украинского воина из Соледара Донецкой области.

В Twitter медик показал, как эвакуируют раненого на импровизированном медицинском автомобиле для труднопроходимых местностей.

На кадрах виден фрагмент процесса эвакуации раненого украинского воина. Медик изо всех сил старается поддержать защитника.

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"Все будет хорошо, братец. Все будет хорошо. Все будет хорошо, братец. Будешь жить", - говорит медик военному и изо всех сил обнимает его.

Война с Россией: потери ВСУ

В Еврокомиссии оценили потери ВСУ в 100 тысяч военнослужащих. Позже соответствующее видео было удалено. Однако появилась отредактированная версия.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что информация о потерях ВСУ "чувствительна", поэтому ее может озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или сам президент.

Прокомментировал эту информацию и руководитель управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник. Он заявил, что эти цифры Генштаб подтвердить не может.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, потери ВСУ между 10 и 20 тысячами убитыми.

Как сообщал УНИАН ранее, украинский воин чудом спасся от российской пули. Она насквозь пробила каску и задела скальп.

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