Большинство украинцев видят Епифания во главе объединенной Православной церкви - опрос

Большинство украинцев видят предстоятелем объединенной церкви митрополита Епифания.

Две трети украинцев (65,7%) среди тех, кто определился с выбором, считают, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний должен возглавить церковь после объединения ПЦУ и УПЦ Московского патриархата. Кандидатуру митрополита УПЦ МП Онуфрия поддерживают 31,4% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Социологи также задавали вопрос о ситуации объединения ПЦУ, УПЦ МП Украинской греко-католической церкви (УКГЦ). Респондентам предлагались варианты Епифаний, Онуфрий и Святослав (предстоятель УКГЦ).

Среди тех, кто определился со своим мнением, 49,7% выбирают Епифания, 25,8% - Онуфрия, 23,2% - Святослава.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 24 до 30 июня 2020 года методом CATI среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в феврале 2020 года среди предстоятелей основных церквей украинцы лучше относились к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию: 38,4% положительно, 5,7% - отрицательно - 5,7%, баланс +32,7%.

Отметим, по данным опроса КМИС, феврале 2020 года среди трех крупнейших церквей Украины лучше украинцы относились к Православной церкви Украины (ПЦУ), хуже всего - к УПЦ Московского патриархата.

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