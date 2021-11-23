В то же время 20% молодых украинцев общаются на русском, а 37% - на украинском и русском.

42% 14-18 летней молодежи общаются с родителями и родственниками на украинском языке.

Такие данные социологического опроса на тему: "Поколение молодых украинцев: жизненные приоритеты, политическая активность и социальная память" обнародованы на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В то же время 20% респондентов общаются на русском, а 37% - на украинском и русском (как когда).

На западе тех, кто общается с родителями и родственниками на украинском, 94%, в центре - 46%, на юге - 4%, на востоке - 2%.

Среди тех, кто общается на русском и украинском, на юге - 61%, на востоке - 55%, в центре - 40%, на западе - 5%.

Среди тех, кто общается на русском, на востоке - 42%, на юге - 33%, в центре - 13% и на западе - 0%.

На востоке идентифицируют себя как украинцы 91% опрошенных, как русские - 7%, и 2% - как другие национальности. На западе идентифицируют себя как украинцы 99% опрошенных и 1% - как другие национальности. На юге, соответственно, 92% - как украинцы, 5% - как русские, 3% - как другие национальности, в центре - 98% как украинцы, по одному проценту как русские и представителей других национальностей.

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Как проводился опрос

Опрос проводился в апреле социологическим информационно-исследовательским центром "Пульс" (г. Одесса) в партнерстве с международным экспертным клубом (МЭК) (г. Киев). Было опрошено 1200 респондентов в возрасте 14-18 лет на всей территории Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины).

Как сообщал УНИАН, социологи узнали, сколько молодых людей испытывают стыд за Украину.

Автор: Надя Пришляк