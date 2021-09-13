В то же время, 23% респондентов считают, что нужно как можно быстрее отказаться от карантинных ограничений.

Более 40% населения поддерживает тщательное соблюдение карантинных ограничений, пока существуют риски распространения COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего исследования на пресс-конференции в Киеве представил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрей Сухарина.

Так, 23% респондентов склоняются к мнению, что нужно как можно быстрее отказаться от карантинных ограничений, "несмотря на риски и предостережения о распространении коронавируса, чтобы большинство людей могли работать и зарабатывать на жизнь".

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В то же время, 43% опрошенных склоняются к мнению, что нужно тщательно соблюдать карантинные ограничения, "пока риски распространения заболеваемости не будут преодолены, даже если это обернется снижением благосостояния для большинства людей".

В то же время, более трети опрошенных не смогли выбрать расположение ни к первому, ни ко второму утверждению.

"Неоднозначное отношение к карантинным ограничениям подтверждает тот факт, что практически равные части респондентов поддержат или выступят против мэра/сельского головы, если он/она предложит отменить карантинные меры в населенном пункте респондентов. Примерно 40% респондентов выступают "за" такое решение и такое же количество – против", - говорится в результатах опроса.

Сухарина отметил, что в случае роста заболеваемости COVID-19 в их населенном пункте респонденты чаще всего заявляли о поддержке обязательного и бесплатного тестирования для всех желающих (46%), запрета проведения массовых мероприятий (40%), введения 14-дневной изоляции всех, кто прибывает из стран, где заболеваемость выше, чем в Украине (38%).

Однако, лишь 2,6% считают, что стоит в первую очередь ограничивать движение общественного транспорта, а 16% уверены, что угроза эпидемии недостаточна для предложенных мер.

Кроме того, большинство респондентов (56,5%) поддерживает введение ограничений для массовых религиозных мероприятий (крестных ходов, собраний) до завершения пандемии коронавируса, а против выступают 22,5% респондентов.

*** Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 14-24 августа. В целом опросили 2001 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Карантин в Украине: что известно

Ранее врач-эпидемиолог заявил, что Украина до конца сентября может попасть в "красную" зону карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. По его словам, ключевой причиной ухудшения коронавирусной ситуации является отказ от дистанционного обучения. Эксперт считает, что дети будут распространять коронавирус.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал переход Украины в "желтую" зону эпидемической опасности. Он напомнил, что соответственно будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, и которые касаются прежде всего проведения массовых мероприятий.

Министр также подчеркнул, что сейчас ни в одном регионе страны нет оснований для перехода в "красный" уровень эпидемопасности.

Позже Ляшко рассказал, когда в Украине могут внедрить "желтый" уровень эпидемической опасности.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Антонина Доломанжи