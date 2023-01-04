Участие компании в экономической поддержке армии было разнообразным.

711 млн гривень перечислила компания Parimatch Ukraine в государственный бюджет налогов и сборов и потратила на помощь Вооруженным силам Украины в 2022 году, несмотря на все сложности военного времени. Об этом говорится в сообщении Parimatch Ukraine.

При этом, более половины из этой суммы составили добровольные расходы на помощь ВСУ. Лицензионные отчисления и налоги за прошедший год составили 325 миллионов гривень, а на оборону страны лицензионный букмекер Parimatch Ukraine в целом потратил 386 млн гривень.

"Перезагрузка легального игорного рынка в Украине и его развитие резко прервало начало полномасштабной войны. Лицензионные операторы стали бок о бок с крупным национальным бизнесом, чтобы держать экономический фронт", - говорится в сообщении.

Видео дня

Участие компании в экономической поддержке армии было разнообразным. С начала полномасштабного вторжения бренд Parimatch Ukraine одним из первых начал оказывать быструю и адресную помощь защитникам Украины, отталкиваясь от конкретных запросов и потребностей. Так, в первые месяцы различные подразделения ВСУ и ТрО получали большое количество средств индивидуальной защиты и различные элементы амуниции — бронежилеты, бронеплиты, шлемы, тактические очки. А также многочисленные машины и тонны литров топлива для осуществления оперативных боевых задач.

Parimatch Ukraine профинансировал приобретение и переоборудование для ВСУ более сотни авто на десятки миллионов гривень закупал бронежилеты 3-4 классов и другой амуниции в спецподразделения в Харьковской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях, поставляла в боевые части дроны и другое снаряжение. Для медиков Parimatch Ukraine закупал аппараты ИВЛ, лекарства и реанимобили.

Букмекерская компания финансово поддержала инициативу украинских айтишников и вложилась в приобретение системы противодействия дронам SKY CTRL, что работает сейчас на одном из самых горячих участков фронта.

"Помощь крупного национального бизнеса была и остается одним из ресурсов для финансирования страны и армии. Мы поддерживаем государство и ВСУ в борьбе с врагом, и готовы быть рядом каждый из 365 дней нового года. Наш приоритет – выполнять финансовые обязательства, реализовывать гуманитарные инициативы, регулярно передавать военным технологическое усиления, в будущем – совместно работать над восстановлением Украины", – отметила СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Кроме прямого финансирования потребностей ВСУ, Parimatch Ukraine был провайдером гуманитарных акций, среди которых сбор крови для военных, который состоялся в сентябре прошлого года в киевском офисе компании. Также Parimatch Ukraine оказывал помощь вынужденным переселенцам, которые выехали из оккупированных территорий и зоны боевых действий, а Parimatch Tech, IT-подразделение компании, участвовал в волонтерских IT-инициативах.

Компания также является официальным партнером национальной фандрайзинговой платформы UNITED24 и участвует в помощи гражданскому сектору страны. Среди последних проектов UNITED24 был проект Light up Christmas for Ukrainians по привлечению средств на приобретение генераторов для украинских больниц.