Бегосбор от Run Ukraine превратит твои тренировки в донаты

В течение трёх месяцев ответственные бизнесы будут конвертировать тренировки в донаты на добрые дела.

Компания Run Ukraine вместе с партнёрами запустила Бегосбор, призванный закрывать потребности украинских фондов необычным способом — с помощью пробежек.

Присоединиться можно абсолютно бесплатно, не переводя никаких средств. Всё, что нужно — зарегистрироваться и начать бегать, фиксируя пробежки в Strava. А бизнесы-партнёры Бегосбора превратят регулярные беговые тренировки в донаты для выбранного фонда по курсу 1 км = 10 грн.

Как это работает?

Каждый из бизнесов-партнёров Бегосбор выбрал благотворительный фонд, которому будет помогать, и установил цель для каждого отдельного сбора — 1 000 000 гривен.

Видео дня

Теперь очередь за тобой — где бы ты ни был! Уже сейчас ты можешь присоединиться к одной из инициатив — своеобразных "команд", участники которых будут регулярно тренироваться и фиксировать свои пробежки:

Сделай Next Step вместе с UKRNAFTA , или 1 000 000 гривен на реабилитацию и протезирование военных.

, или 1 000 000 гривен на реабилитацию и протезирование военных. Донать километрами для Superhumans , или 1 000 000 гривен на протезирование военных и гражданских при поддержке ПриватБанк.

, или 1 000 000 гривен на протезирование военных и гражданских при поддержке ПриватБанк. С Бабочками в сердце , или 1 000 000 гривен для тяжелобольных детей от Датагруп и Volia.

, или 1 000 000 гривен для тяжелобольных детей от Датагруп и Volia. Защити РЭБом Третью штурмовую вместе с Akvalikar и UA Philanthrop , или 1 000 000 гривен на системы РЭБ для Третьей штурмовой бригады.

, или 1 000 000 гривен на системы РЭБ для Третьей штурмовой бригады. Для штурмовиков 24 ОМБр имени короля Даниила, или 1 000 000 гривен на нужды 24-й отдельной механизированной бригады от Ябко.

Другие сборы будут объявлены немного позже.

Как присоединиться?

Выбери инициативу, которую хочешь поддержать.

Бесплатно зарегистрируйся на сайте марафона и в беговом приложении Strava.

С 20 июля регулярно выходи на пробежки.

Каждый затреканный километр бизнес превратит в 10 гривен доната. То есть 100 000 км от команды — и сбор закрыт!

"Бегосбор — это не только о финансовой поддержке важных инициатив. Сейчас для украинцев как никогда важны единство и взаимопомощь. Наш беговой сезон 2024 проходит под лозунгом "Вместе сила" — ведь именно когда мы вместе, когда мы объединены, мы находим в себе какие-то невероятные источники силы, чтобы делать невозможное. И Бегосбор — это ещё одна возможность почувствовать плечо друга, найти внутреннюю силу, сделать что-то нереальное, но очень важное — вместе: бизнесам, бегунам и тем, кому это нужно", — говорит директор по маркетингу и коммуникациям компании Run Ukraine Виктория Веременко.

Чтобы поддержать Бегосбор и присоединиться к благотворительным пробежкам, переходи по ссылке. Бегосбор будет официально завершён 12-13 октября во время традиционного Киевского марафона Несокрушимости, который в этом году состоится уже в четырнадцатый раз.