Теперь актер тоже поддерживает украинский тренд.

Известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер получил в подарок украинскую вышиванку. Такой презент ему преподнес украинец Влад Кабанец, который и опубликовал на своей странице в Facebook снимок с легендой.

"Угадайте, кто теперь ходит в собственной вышиванке", - написал Влад.

Пользователи в комментариях поинтересовались, как он познакомился со всемирно известным актером. Влад Кабанец отметил, они с Арнольдом Шварценеггером пересекались на съемках сериала.

"Как мне позже написал его ассистент, Арнольд ее долго разглядывал и ему она "зашла", - поделился парень.

Напомним, ранее Шварценеггер рассказал россиянам правду о войне. Актер назвал россиян, которые выходят на митинги против войны, своими героями.

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