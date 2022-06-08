Известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер получил в подарок украинскую вышиванку. Такой презент ему преподнес украинец Влад Кабанец, который и опубликовал на своей странице в Facebook снимок с легендой.
"Угадайте, кто теперь ходит в собственной вышиванке", - написал Влад.
Пользователи в комментариях поинтересовались, как он познакомился со всемирно известным актером. Влад Кабанец отметил, они с Арнольдом Шварценеггером пересекались на съемках сериала.
"Как мне позже написал его ассистент, Арнольд ее долго разглядывал и ему она "зашла", - поделился парень.
Напомним, ранее Шварценеггер рассказал россиянам правду о войне. Актер назвал россиян, которые выходят на митинги против войны, своими героями.