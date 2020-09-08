Экс-политзаключенного Кремля сегодня ночью избили неизвестные.

Состояние бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха стабильно тяжелое, у него тяжелая черепно-мозговая травма.

Читайте такжеУ Балуха тяжелая травма головы, его оперируют - СМИКак передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам возле Киевской больницы скорой медицинской помощи сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Недавно только завершилась операция. Была тяжелая операция на голове. У Владимира, к сожалению, тяжелая черепно-мозговая травма... Состояние стабильно тяжелое, и пока врачи отказываются давать публичную информацию", - сказала она.

Геращенко объяснила это тем, что неизвестно, как у Балуха будет проходить восстановление организма, а также ведется следствие, возбуждено уголовное дело по факту избиения.

"Он находится без сознания. Был транспортирован в больницу без сознания... Одна из ключевых проблем, о которой они (врачи - УНИАН), нам говорили, - это то, что не могут узнать сейчас, сколько времени он находился без сознания", - добавила она.

Депутат также отметила, что врачи пока не прогнозируют, когда Балух может прийти в себя.

После операции, как добавила Геращенко, его перевезли в реанимацию.

Избиение Балуха: что известно

Бывший российский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что Балуха сегодня, 8 сентября, ночью избили в Киеве. По словам Сенцова, Балуха нашли сегодня утром, у него сломаны рука и ключица.

В полиции заявили, что обстоятельства избиения Балуха расследует следственная группа из самых опытных и высококвалифицированных работников.

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Автор: Таня Поляковская