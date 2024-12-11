На днях сеть магазинов EVA совместно с фондом tech-сообщества KOLO передали два беспилотных комплекса Mini Shark артиллерийской разведке 12 бригады "Азов" НГУ. Эта техника, средства на которую были собраны в рамках масштабной инициативы "Расправь крылья", теперь будет служить на фронте, помогая защитникам выполнять боевые задачи.

Передача техники состоялась в особый период, когда страна уже понемногу начала готовиться к празднованию Рождества и Нового года. Этот момент наполнен символизмом - как подарок для наших защитников, который не только усиливает их мощь, но и напоминает, что они не одни в своей борьбе. Поддержка благотворителей в рамках проекта "Расправи крылья" стала настоящим чудом, которое уже сейчас работает на победу.

"Наша общая задача - поддерживать военных всем необходимым для их эффективной работы. Благодаря сплоченному командному взаимодействию с KOLO и неравнодушию тысяч украинцев комплексы Mini Shark уже переданы нашим защитникам. Спасибо всем, кто присоединился! Отмечу, что расправляя крылья, мы поднимаем в небо не только дроны, но и веру в нашу общую победу. Этот проект доказал, что вместе мы способны на невероятное", - прокомментировала руководитель PR-направления EVA Александра Гнатик.

Проект "Расправь крылья" стартовал в марте 2024 года. Его целью было собрать средства на закупку двух комплексов Mini Shark. Этап сбора завершился в июле. За это время к кампании присоединились более 275 000 донаторов, среди которых участники программы лояльности "EVA МОЗАИКА", которые перевели более 2,1 млн грн в виде бонусов. Значительная часть средств также была собрана через сайт фонда KOLO, благодаря поддержке таких партнеров, как сообщества DOU и Djinni, которые сделали взносы по 300 000 грн каждая, а также корпоративных доноров, которые обеспечили 3,72 млн грн. Собранные таким образом 7,1 млн грн сразу были перечислены производителю комплексов Mini Shark - компании "Укрспецсистемс".

"Хотя на эти комплексы существует длинная очередь, производитель пошел нам на встречу, чтобы борта для "Азова" удалось передать на фронт уже в декабре", - рассказал Яр Бирзул, CEO фонда KOLO.

Комплексы Mini Shark - это уменьшенная модификация известного украинского БпЛА SHARK, которая имеет ряд уникальных преимуществ: компактность, скорость развертывания, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и высококачественную оптику для работы днем и ночью. В состав каждого комплекса входят:

беспилотник с дневной оптикой;

беспилотник с тепловизионной оптикой;

пункт дистанционного пилотирования;

рюкзак на два крыла;

два транспортировочных ящика.

Эти "птички" позволяют быстро выявлять врага, передавать данные для точных артиллерийских ударов и сохранять жизни наших защитников.

"Мы регулярно получаем необходимые средства. Особенно, что касается РЭБ, FPV, также - это Крылья. Сегодня это два комплекса Mini Shark. Их особенность в том, что они могут далеко летать, они очень удобны и просты в использовании, в них достаточно надежная связь, и вообще - именно такие средства - это современные глаза войска, которые могут заглядывать за линию фронта на десятки километров. Соответственно, они позволяют получать качественные хорошие разведданные о противнике, о передвижении противника, о корректировке артиллерийского и других средств огня, которые обеспечивают отражение штурмов, делают невозможным ротацию противника, обеспечивают продвижение наших войск и защиту наших рубежей. Поэтому эти средства - они сейчас одни из первоочередных, которые необходимы, потому что это глаза, а глаза - это основное", - отметил "Храбрый", артиллерист 12 бригады "Азова" НГУ.

Передача беспилотников стала очередным примером того, как единство бизнеса, благотворительных организаций и украинцев способно решать важные задачи в условиях войны. Сеть EVA и фонд KOLO благодарят каждого, кто присоединился к инициативе, и продолжают поддерживать украинских защитников и защитниц.